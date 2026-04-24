Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı.

Dün, yurt içi piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı. Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,20 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,23 ile madencilik oldu.

ABD–İran hattında müzakere sürecine ilişkin belirsizliğin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması, küresel risk iştahını sınırlayan temel unsur olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
