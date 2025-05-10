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Borsa, Altın ve Dolar Bu Haftayı Kazançla Kapattı

Borsa, Altın ve Dolar Bu Haftayı Kazançla Kapattı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,43 değer kazanarak haftayı 9.390,51 puandan tamamladı. Işıklar Enerji Yapı Holding, haftanın en çok yükselen hissesi olurken, altın ve dolar da değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54 ve en yüksek 9.421,36 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 10.861,10 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,98 artışla 9.793,85 puan, sanayi endeksi yüzde 1,40 yükselişle 12.499,98 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,93 kazançla 21.076,24 puan oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 28,28 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Işıklar Enerji Yapı Holding'i yüzde 16,08 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 14,95 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 9,65 ile Tekfen Holding, yüzde 8,73 ile GrainTürk Holding ve yüzde 8,72 ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 680 milyar 352 milyon lirayla ASELSAN, 425 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 408 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,69 değer kazancıyla 28 bin 55 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 38,7450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,38 düşüşle 43,7070 lira oldu.

Geçen hafta 51,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kazanarak 51,5600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 yükselişle 46,7800 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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