Bolvadin hayvan pazarındı beklenen satış yok

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde üreticiler, kurulan pazarda hayvan sayısının çok olduğunu, ancak satışların bekledikleri yönde olmadığını söyledi.

Kurban bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarının beklenen hareketlilikler yaşanmıyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurulan hayvan pazarındaki üreticiler, satışlardan memnun olmadıklarını belirtti. Hayvan sayısının çok olduğunu, ancak satışların tahmin edildiği kadar yüksek olmadığını ifade eden üreticiler, son gün satışların biraz daha iyi yönde seyir edeceğini ifade etti.

Üretici Muhammet Hakkı Yükseldi, hayvan üretim maliyetlerinin arttığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir besi hayvanın günlük maliyeti 80 TL. Damızlık hayvanların ise günlük maliyetleri 100- 110 TL arasında değişmektedir. Maliyetlere gör kar etme durumumuz düştü. Pazarda alıcı yok, mal çok. Sonumuz hayır olsun inşallah.

Öte yandan başka bir satıcı da kurban kesilebilecek hayvanın özelliklerini anlattı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi