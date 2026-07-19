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Bolu Oto Pazarı'nda araç çok, satış yok

Bolu Oto Pazarı'nda araç çok, satış yok
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Bolu'da pazar günleri kurulan oto pazarında alıcı azlığı nedeniyle durgunluk yaşanıyor. Araç sahipleri, satış yapamadıklarını ve fiyatların uygun olmasına rağmen ilgi olmadığını belirtiyor.

Bolu'da pazar günleri kurulan oto pazarında durgunluk yaşandı.

Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi Emektar Sokak'ta pazar günleri kurulan oto pazarına araçlarını satmak için sabahın erken saatlerinde gelenler alıcı bekledi. Pazarda satılık araçların fazla, alıcıların ise az olduğu görüldü. Aracını satmak için pazara getiren Mert Topçu, "Aracımızı getirip pazara çektik, satış olur diye. Herkes araç satmaya gelmiş. Aracımıza bir-iki kişi baktı. Pazarlık da, satış da olmadı" dedi.

Araç sahibi Sezgin Kocaman ise ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirterek, "İnsan yok, araba çok ama satış yok. Fiyatlar pazarda genel olarak uygun. Pazarda her bütçeye uygun araç var. 150 bin liradan 1 milyon liraya kadar araç bulmak mümkün" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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