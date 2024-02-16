Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden Orman Köylülerine Destek

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün Orman Köylülerinin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği hibe destekli faizsiz krediye hak kazanan vatandaşlar çekilen kura ile belli oldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün Orman Köylülerinin Desteklenmesi Projesi (ORKÖY) çerçevesinde hibe destekli faizsiz traktör kredisi kuraları çekildi. Bolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can başkanlığındaki komisyon tarafından Bolu merkez ilçeye bağlı Bağışlar, Dereceören, Kızılağıl, Akçaalan, Muratlar, Çobankaya, Alıçören, Ercek, Tatlar ve Fasıl köylerinde gerçekleştirilen kura çekimi ile dış cephe mantolama, şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) elektrik üretimi ve traktör kredileri kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Bolu merkez ilçeye bağlı toplamda 10 köyde 42 aileye verilen 4 milyon 980 bin lira kredi desteğinin 996 bin lirasının hibe olarak verildiğini söyleyen İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, vatandaşların faizsiz olarak verilen bu kredileri traktör için 7 yıl vade, dış cephe mantolama için 5 yıl vade ve şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminde 7 yıl vade ile geri ödeyeceklerini belirtti.

Toplantılarda köy muhtarlarının talep ve isteklerini de dinleyen Semih Can, verilen bu kredilerle orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesini hedeflediklerini ifade ederek, orman köylüsünün her daim yanında olduklarını belirtti. - BOLU