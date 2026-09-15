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Bolu’da palamut ve hamsiye yoğun ilgi: Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştu

Bolu’da palamut ve hamsiye yoğun ilgi: Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştu
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Bolu’da palamut ve hamsi bolluğu tezgâhlara yansırken, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle balıkçılarda kuyruk oluştu.

Bolu'da palamut ve hamsi bolluğu tezgahlara yansırken, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle balıkçılarda kuyruk oluştu. Balıkçı Aytaç Cesur, "Denizden bereket akıyor" dedi.

Av sezonunun başlamasının ardından denizlerde palamut ve hamsi bolluğu yaşandı. Balık miktarındaki artış fiyatlara da yansırken, Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar balık tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda özellikle palamut ve hamsi tercih edildi. Uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Pazardaki bazı balıkçıların önünde metrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

"Denizden bereket akıyor"

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, sezonun bereketli başladığını belirterek, "Palamut güzel başladı; bollukla, bereketle başladı. Sezon başında 200-300 gram olan balıklar, 600-700 grama kadar geldi. Kiloluk olması için biraz daha vakti var. Bu ay sonuna kadar da olacağını tahmin ediyoruz. Bolluk da var, talep de iyi, fiyatlar da çok uygun. Şu anda her şey düzgün gidiyor. Bereketli olacağını zaten söylemiştik. Şu anda denizden bereket akıyor diyebiliriz" dedi.

"Fiyatı aynı kaldı, gramajları büyüdü"

Vatandaşların en çok palamut ve hamsiye ilgi gösterdiğini ifade eden Cesur, "Hamsi ile palamudu tercih ediyorlar. Palamut ile hamsi, Bolu halkının gözdesi diyebiliriz. Şu anda çok yoğun bir talep var. Geçen seneki fiyatlar aynı şekilde devam ediyor gibi. Palamut şu anda 100 liraya düştü. Ancak dediğimiz gibi gramajları çok büyüdü. Gramajlar 200-300, 400-500 gramdı. Şimdi 700-800 grama geldi. Fiyatı aynı kaldı, gramajları büyüdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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