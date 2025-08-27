Boğaziçi Üniversitesi YKS 2025'te 28 Lisans Programında En Yüksek Taban Puanı Aldı

Boğaziçi Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında, bünyesindeki 34 lisans programının 28'inde Türkiye'de en yüksek taban puanla öğrenci aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yer alan 8 bölümün ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 6 bölümün tümü Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölümler olurken, yeni kurulmasına rağmen Hukuk Fakültesi de Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Fen Fakültesinde, "Kimya", "Matematik" ve "Moleküler Biyoloji" ve Genetik bölümleri de taban puan sıralamalarında en üst sırada yer aldı. Ayrıca, Eğitim Fakültesinde de bir program hariç tüm programlarda Türkiye'de birincilik geldi.

Üniversite sadece akademik başarılarıyla değil, öğrenci merkezli yaklaşımı, eğitim kültürü ve sosyal olanaklarıyla da öğrencilerin tercihlerinde yer alıyor.

YKS 2025 sonuçlarıyla birlikte dikkati çeken üniversite, geçen yıl da sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarının 3'ünde Türkiye birincilerinin tercihi olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, sınav sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, her yıl tekrarlanan başarının sürpriz olmadığını belirtti.

İnci, "Boğaziçi Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, disiplinler arası çalışmaları ve dünya üniversiteleriyle olan işbirlikleriyle, öğrencilere küresel ölçekte fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.