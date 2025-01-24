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Havacılık devi kriz üstüne kriz yaşıyor

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Boeing, işçi grevleri ve savunma programları giderleri nedeniyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini açıkladı. Şirket 15,2 milyar dolar gelir, hisse başına 5,46 dolar zarar öngörüyor.

Amerikan havacılık şirketi Boeing işçi grevleri, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini bildirdi. Boeing, geçen yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına dair öncü verileri paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, Boeing'in geçen yılın son çeyreğinde 15,2 milyar dolar gelir elde etmeyi öngördüğü aktarıldı.

HİSSE BAŞINA 5,46 DOLAR ZARAR

Açıklamada, şirketin aynı dönemde hisse başına 5,46 dolar zarar etmesinin beklendiği kaydedildi. İşçi grevlerinin, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderlerin ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların şirketin finansal sonuçları üzerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde 3,5 milyar dolar negatif nakit akışının da öngörüldüğü ifade edildi. Boeing'in geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu, 28 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

Havacılık devi kriz üstüne kriz yaşıyor
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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