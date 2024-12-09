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Havacılık devi yüzlerce işçiyi işten çıkaracak

Havacılık devi yüzlerce işçiyi işten çıkaracak
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ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 396 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin maliyetleri azaltmak için çeşitli önlemler aldığı belirtiliyor.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 396 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing gelecek yıl şubat ayı itibarıyla 396 çalışanını işten çıkaracak.

GEREKÇE: MALİYETLERİ AZALTMAK

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler planladığını duyurmuştu. Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti. Son olarak kasım ayında yapılan bir bildirimde Boeing'in aralık ayında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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