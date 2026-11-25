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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, petrol ve doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerinde kalması halinde ülkede enflasyonun bankanın öngördüğünden daha düşük bir seviyede zirve yapabileceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunun Hazine Komitesinde konuşan Bailey, bankanın kasım ayı tahminlerinin hazırlanmasından bu yana petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10, doğal gaz fiyatlarının ise yüzde 4 gerilediğini belirtti.

Bailey, "Fiyatlar mevcut seviyelerinde kalırsa enflasyonun zirvesi daha düşük olur." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarının oynak seyrettiğini vurgulayan Bailey, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol akışının önceki seviyelerine yaklaştığını, ancak gelecek dönemde nasıl seyredeceğini öngörmenin güç olduğunu ifade etti.

Bailey, motorin gibi rafine petrol ürünlerinin fiyatlarını ham petrolden ayrı izlemek gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının ve Çin'in dönem dönem uyguladığı rafine ürün ihracatı kısıtlamalarının da fiyatları etkilediğini belirten Bailey, Avrupa'nın motorin üretim kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Bailey, enerji maliyetlerindeki artışın diğer fiyatlara şu ana kadar belirgin biçimde yansımadığını söyledi.

İngiltere ekonomisinin beklenenden daha dirençli seyrettiğini ve iş gücü piyasasındaki zayıflamanın durduğunu belirten Bailey, bu gelişmeleri enflasyon tahminlerinde dikkate alacaklarını kaydetti.

BoE Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli ise gıda enflasyonunun gelecek yıl yüzde 5 civarına yükselmesini beklediklerini anlattı.

BoE, 5 Kasım'da açıkladığı kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkarmıştı. Banka, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını faiz artışının gerekçesi olarak göstermişti.

Bankanın aynı gün yayımladığı Para Politikası Raporu'nda, yıllık enflasyonun 2027'nin ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 4,9'a ulaşacağı, enerji fiyatlarındaki artışın etkisi zayıfladıkça gerileyeceği öngörülmüştü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, eylülde yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6'ya yükseldi. Artışa en büyük katkıyı, başta akaryakıt olmak üzere ulaştırma fiyatları yaptı. BoE'nin bir sonraki faiz kararı 17 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: AA