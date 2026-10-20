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Bodrum Limanı'na Malta bayraklı Athena kruvaziyeri 46 yolcuyla yanaştı

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Bodrum Limanı'na Malta bayraklı Athena kruvaziyeri 46 yolcuyla yanaştı
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Malta bayraklı Athena isimli kruvaziyer, Kos Limanı'ndan gelerek gece 00.10'da Bodrum Limanı'na 46 yolcu ve 21 personelle yanaştı. Yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalı olduğu belirtilen geminin gün boyu Bodrum'da kalıp 22.30'da Rodos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Malta bayraklı Athena isimli kruvaziyer, büyük bölümü Amerikalı 46 yolcusuyla limana yanaştı.

Bodrum Limanı'na gece saat 00.10'da Kos Limanı'ndan gelen 59 metre uzunluğundaki Athena isimli gemide 46 yolcu ve 21 personelin bulunduğu belirtildi. Yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalı olduğu öğrenildi. Bodrum'da gün boyunca kalacak olan kruvaziyerin saat 22.30'da Rodos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor. Geminin gelişiyle birlikte Bodrum Limanı'nda hareketlilik yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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