Bodrum Loft, 2022 yazına 29 Nisan'da merhaba diyecek

Akfen Grubu'nun bir yatırımı olarak hayata geçirilen Bodrum Loft, 29 Nisan Cuma günü 2022 yaz sezonu için kapılarını açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bodrum Loft, yeni sezonda misafirlerini yeni sürprizlerle ağırlayacak.

Mayıstan kasım ayına, kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleri ile Bodrum'da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft'da 4 farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması geçen yılın eylül ayından tamamlanmıştı.

Sezona kapalı gişe giren Bodrum Loft'un kendine has rezervasyon sistemi ile bu villaları kiralayanlar, konaklamadıkları zaman aralığında villalarını Bodrum Loft üzerinden başka misafirlere kiralayabiliyorlar.

Tatilcilere eşsiz doğasının yanında yerel lezzetleri ve dünya mutfaklarını deneyimleme imkanı veren restoranları ile geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden Bodrum Loft'un bu yılki sürprizi dünyaca ünlü restoran zinciri Nobu Restaurant oldu.

Ünlü oyuncu Robert de Niro ve Şef Nobu Matsuhisa'nın ortağı olduğu Nobu Restaurant, İstanbul'un ardından 1 Haziran'da Bodrum Loft'ta kapılarını açacak.

Geçen yıl Bodrum Loft'da yazlık şubesini açan Paper Moon Bodrum Loft'un yanı sıra konukların tatillerine tat katan Vakko L'Atelier Patisserie de Bodrum Loft da müdavimlerini ağırlamaya devam edecek.