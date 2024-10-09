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Bodrum'a 'Silver Ray' Kruvaziyeri ile 683 Yolcu Geldi

Bodrum'a 'Silver Ray' Kruvaziyeri ile 683 Yolcu Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalara bayraklı 'Silver Ray' kruvaziyeriyle 683 yolcu geldi. Yolcular gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi yerlerini gezdi ve sahilde yürüyüş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 683 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 683 yolcu ile 542 personel bulunuyor.

Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

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