Bodrum'a Kruvaziyer Turist Akını

Bodrum'a Kruvaziyer Turist Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Marella Discovery 2' ve 'Silver Muse' kruvaziyerleri 2 bin 406 yolcu getirdi. Gemiler, Santorini Limanı'ndan Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Turistler, Bodrum'da tarihi yerleri ziyaret edip, alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" kruvaziyerleri 2 bin 406 yolcu getirdi.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan Bahamalar bayraklı gemiler, Santorini Limanı'ndan geldi.

264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" kruvaziyerinde, çoğu İngiliz 1840 yolcu ile 737 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

Uzunluğu 212 metre olan "Silver Muse"de ise çoğu ABD'li 566 yolcu ile 404 personel bulunduğu belirtildi. Gemi, Patmos Limanı'na ulaşmak üzere saat 22.00'de hareket edecek.

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistler bazı tarihi yerleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Osman URAS - Ekonomi
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlara sözlü tacizde bulunan adama mahalle dayağı

Hareketi gören mahalleli sokak ortasında meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.