Bodrum'a İlk Kez Gelen 'Nieuw Statendam' Yolcu Gemisi 2.592 Yolcu Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen "Nieuw Statendam" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 592 yolcu getirdi.

Hollanda bayraklı 299 metre boyunda 34 metre genişliğindeki Nieuw Statendam sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 592 yolcu ile 1005 personel bulunuyor.

Bodrum'u ilk kez ziyaret eden 99 bin 902 grostonluk dev gemi, 2018 yılında İtalya'da üretildi. Saatte 22 knot hıza ulaşabilen gemide yolcuların kullanabildiği 12 kat bulunuyor.

İlçeyi ziyaret eden diğer gemi ise "NG Orion". Bahamalar bayraklı 102 metre boyundaki NG Orion, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan geldi. Gece saatlerinde Leros Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 110 yolcu, 67 personel bulunuyor. - MUĞLA