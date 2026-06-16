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Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 625 turist geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 625 turist geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Aroya' ve 'Scarlet Lady' adlı iki kruvaziyer gemisiyle toplam 4 bin 625 turist geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" ve "Scarlet Lady" adlı iki kruvaziyer, 4 bin 625 turist getirdi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Marmaris Limanı'ndan gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 40 yolcu ile 1051 personel bulunuyor.

Mikonos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahamalar bayraklı 277 metrelik "Scarlet Lady"de ise çoğu ABD'li 2 bin 585 yolcu ile 1144 personel yer alıyor.

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

"Aroya"nın bir sonraki durağının Kaş, "Scarlet Lady"nin ise Santorini Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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