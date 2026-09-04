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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden iki kruvaziyer gemisiyle toplam 2 bin 484 turist ve bin 256 mürettebat giriş yaptı. Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan gelen Silver Nova gemisinde ağırlıklı olarak ABD vatandaşı 691 yolcu bulunurken, Thira Limanı'ndan gelen Marella Discovery gemisinde ise çoğunluğu İngiliz 1793 yolcu yer aldı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki turistik yerleri gezdi, bazıları denize girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden iki kruvaziyer gemisiyle toplam 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat geldi.

Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" isimli gemide, ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarından oluşan 691 yolcu ile 530 personelin bulunduğu bildirildi. Gemi, saat 23.00'te Patmos Limanı'na hareket edecek.

Günün ikinci kruvaziyeri ise Thira Limanı'ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre boyundaki "Marella Discovery" oldu. Büyük bölümü İngiliz uyruklu 1793 yolcu ve 726 mürettebat taşıyan geminin, saat 18.00'de Heraklion Limanı'na seyredeceği öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçe merkezindeki turistik bölgeleri gezdi. Kimi yolcular ise denize girerek serinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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