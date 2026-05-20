Dev kruvaziyer gemiler, 2 bin 636 turistle Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bahama bayraklı 'Scarlet Lady' ve St. Vincent bayraklı 'Monet' kruvaziyerlerini ağırladı. İki gemiden gelen 2 bin 636 turist ve bin 71 personel ilçeye hareketlilik kattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, sezonun dikkat çeken gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Bahama bayraklı dev kruvaziyer "Scarlet Lady" ile St. Vincent bayraklı "Monet", ilk kez Bodrum yanaştı. İki gemiden gelen 2 bin 636 turist, bin 71 personel ilçeye hareketlilik kattı.

277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı "Scarlet Lady", sabah saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Dev kruvaziyerin saat 20.00'de Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu belirtildi. Kruvaziyerde toplam 2 bin 588 yolcu ile bin 142 personelin yer aldığı bildirildi.

Öte yandan, St. Vincent bayraklı 68 metre uzunluğundaki "Monet" isimli kruvaziyer de saat 08.00'de Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Geminin saat 18.30'da Yunanistan'ın Kos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin seyahat ettiği gemide 48 yolcu ile 29 personelin bulunduğu öğrenildi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum Cruise Port'taki kruvaziyer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
