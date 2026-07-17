Dev kruvaziyerler Bodrum'a demir attı: 3 bin 319 turist geldi

Dünyanın önde gelen kruvaziyer gemilerinden Silver Nova ile Brilliance Of The Seas, Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. İki dev gemiyle ilçeye büyük bölümü Amerikalı olmak üzere 3 bin 319 turist gelirken, Bodrum'da turizm hareketliliği yaşandı.

Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, sabah saatlerinde Santorini Limanı'ndan Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Bodrum'a ilk kez gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere 717 yolcu ile 536 personel bulundu. Geminin akşam saatleri de Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Bahama bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas ise saatlerinde Limassol Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 602 yolcu ile 872 personelin bulunduğu belirtildi. Dev kruvaziyerin Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

İki kruvaziyer gemisiyle Bodrum'a gelen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve çarşı merkezinde vakit geçirirken, tarihi ve turistik alanları da ziyaret etti. Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olan Bodrum'da sezon boyunca çok sayıda yolcu gemisinin ilçeye sefer düzenlemesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı