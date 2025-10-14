Haberler

Bodrum'a Gelen Seven Seas Voyager Gemisi 674 Yolcu Getirdi

Bodrum'a Gelen Seven Seas Voyager Gemisi 674 Yolcu Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'a demir atan Seven Seas Voyager yolcu gemisi, çoğunluğu Amerikalı olan toplam 674 yolcu ile 447 personeli ile birlikte geldi. Lüks bir tatil sunan gemi, Kuşadası'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Seven Seas Voyager" adlı yolcu gemisi, toplam 674 yolcu getirdi.

Merkezi ABD'nin Florida'da eyaletinde bulunan Regent Seven Seas Cruises adlı firmanın yolcu gemilerinden biri olan Seven Seas Voyager, sabah saatlerinde Kos Adası'ndan Bodrum'a geldi. 2001 yılında İtalya'da üretilen Bahamalar bayraklı 206 metre boyunda, 29 metre genişliğinde ve 56 metre yüksekliğindeki gemi, 706 yolcuyu misafir edebiliyor. Her odasında balkonu bulunan kruvaziyer, misafirlerine lüks bir tatil imkanı sunuyor.

Seven Seas Voyager adlı geminin bugünkü ziyaretinde çoğunluğu Amerikalı olmak üzere toplam 674 yolcu ile 447 personel bulunuyor. Geminin Bodrum'dan sonra Kuşadası Limanı'na hareket edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.