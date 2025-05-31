Bodrum'a Gelen Resilient Lady Kruvaziyeri 2 Bini Aşkın Turist Taşıdı

Bodrum'a Gelen Resilient Lady Kruvaziyeri 2 Bini Aşkın Turist Taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahama bayraklı Resilient Lady kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Bodrum Cruise Port Limanı'na ulaştı. Turistler, gümrük işlemleri sonrasında Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

Santorini Limanı'ndan yola çıkan 277 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıda yürürken, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları gezdi.

Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide 1146 personelin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.