Bodrum'a Dev Yolcu Gemisi İle Gelen 1194 Turist

Bodrum'a Dev Yolcu Gemisi İle Gelen 1194 Turist
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Marina' adlı kruvaziyer gemisi ile 1194 yolcu geldi. Geminin 239 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde olduğu, ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıdığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Marina" isimli yolcu gemisi, toplam bin 194 yolcu getirdi.

Marshall Adaları bayraklı 239 metre boyundaki, 32 metre genişliğindeki "Marina" adlı kruvaziyer sabah saatlerinde İzmir'in Dikili Limanı'ndan Bodrum'a geldi. 2012 yılında üretilen 66 bin 84 grostonluk gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam bin 194 yolcu, 753 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

