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Bodrum'a Dev Kruvaziyer Gemisi Demir Attı

Bodrum'a Dev Kruvaziyer Gemisi Demir Attı
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Bodrum, sabah saatlerinde 265 metrelik dev kruvaziyer Resilient Lady'i ağırladı. Gemide 2 bin 548 yolcu ve 1135 personel bulunuyor. Turistler Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek kent ekonomisine katkı sağladı.

Dev kruvaziyer Bodrum'a demir attı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde dev kruvaziyer gemisi Resilient Lady'i demir attı. Bahamalar bayraklı 265 metrelik gemi, saat 08.00'de Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a yanaştı.

Gemide büyük bölümü Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 548 yolcu ile 1135 personelin bulunduğu bildirildi. Gemiyle gelen turistler, Bodrum'un tarihi sokaklarını ve turistik noktalarını gezdi, kent ekonomisine canlılık kattı. Akşam saatlerinde limandan ayrılması planlanan Resilient Lady'in saat 20.00'de Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Liman yetkilileri, kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini belirterek, Bodrum'un bu yıl deniz turizminde rekor kırabileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Ekonomi
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