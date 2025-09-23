Haberler

Bodrum'a 743 Amerikalı Turist Getiren 'Explora I' Gemisi Limanda

Malta bayraklı 'Explora I' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na 743 Amerikalı turist ile geldi. Lüks tatil imkanları sunan gemi, akşam saatlerinde Samos Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Explora I" adlı yolcu gemisi, 743 Amerikalı turist getirdi.

Malta bayraklı 248 metre boyunda 38 metre genişliğindeki Explora I, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Samos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 743 yolcu ile 656 personel bulunuyor. Toplam yolcu kapasitesi 922 olan gemi, lüks tatil imkanı sunuyor. 2023 yılında tamamlanıp suya indirilen 63 bin 621 grostonluk kruvaziyer, bir tatil köyü imkanları barındırıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
