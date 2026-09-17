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Bodrum’a 693 yolcusuyla geldi

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Bodrum’a 693 yolcusuyla geldi
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Bahama bayraklı 250 metre uzunluğundaki "Crystal Serenity" isimli yolcu gemisi, Bodrum’u ziyaret etti.

Bahama bayraklı 250 metre uzunluğundaki "Crystal Serenity" isimli yolcu gemisi, Bodrum'u ziyaret etti.

Bodrum'a gelen 250 metre boyundaki Crystal Serenity, limandaki hareketliliği artırdı. Ağırlıklı olarak Amerikalı yolculardan oluşan turizm kafilesini taşıyan dev gemide, toplam 693 yolcu ve 529 mürettebat bulunuyor.

Ziyaret kapsamında gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirecek olan yolcu ve personelin, bölge turizmine ve esnafa ekonomik hareketlilik katması bekleniyor.

Crystal Serenity, akşam saatlerinde Malta'nın Valletta Limanı'na hareket etmek üzere demir alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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