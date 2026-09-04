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Bodrum'a 2 Kruvaziyer, 2 Bin 484 Turist Geldi

Bodrum'a 2 Kruvaziyer, 2 Bin 484 Turist Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 484 turist getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 484 turist getirdi.

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Discovery" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak ABD'li yolcuların bulunduğu "Silver Nova"da 691 yolcu ile 530 personel bulunduğu belirtildi.

Geminin Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Thira Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak İngiliz turistleri taşıyan "Marella Discovery"de ise 1793 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Geminin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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