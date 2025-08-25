Bodrum'a 2 Kruvaziyer Gemisi ile 2.609 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Azamara Pursuit" kruvaziyerleri 2 bin 609 yolcu getirdi.

Kandiye Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz 1936 yolcu ile 738 personel bulunuyor. Geminin sonraki durağının Rodos Limanı olacağı belirtildi.

Mikonos Limanı'ndan gelen 181 metre boyundaki Malta bayraklı "Azamara Pursuit" kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 673 yolcu ile 395 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağı Marmaris Limanı olacak.

Gemilerdeki turistler, sahilde ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Bazı turistler de tarihi yerleri ziyaret etti.