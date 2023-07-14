BNP Paribas Finansal Kiralama ve ABB, Elektrikli Araçların Şarj Ekipmanları Finansmanı İçin İş Birliği Yaptı

BNP Paribas Finansal Kiralama ile küresel teknoloji şirketi ABB, elektrikli araçların şarj ekipmanları finansmanı için iş birliği gerçekleştirdi. BNP Paribas Finansal Kiralama, ABB elektrikli şarj istasyonlarına özel geliştirdiği finansman programıyla müşterilere vade seçenekleri ve KDV avantajı sunuyor.

Bnp Paribas Finansal Kiralama ile küresel teknoloji şirketi ABB, elektrikli araçların şarj ekipmanları finansmanı için iş birliği gerçekleştirdi.

Bnp Paribas Finansal Kiralama'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, elektrikli araçlar için şarj ekipmanlarının finansmanı konusunda enerji şirketi ABB ile yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Bnp Paribas Finansal Kiralama, ABB elektrikli şarj istasyonlarına özel geliştirdiği finansman programıyla müşterilerin ihtiyaçlarına uygun vade seçenekleri ile birlikte yüzde 1 KDV avantajı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının toplam pazardaki payının yüzde 3'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlara olan talebin artması, şarj istasyonlarının da hızla yaygınlaşması gerekliliğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki birçok kurumsal firmanın sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı elektrikli araçları tercih edeceğini düşünüyoruz. BNP Paribas Grup hedeflerimizin odağında yer alan 'finansal çözümlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımı' ile e-şarj istasyonları finansmanında etkin bir rol oynamayı planlıyoruz. Bu alanda lider bir firma olan ABB ile iş birliği anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Ekipman finansmanında Avrupa lideri BNP Paribas Leasing Solutions'ın bir parçası olarak, grup stratejilerinde yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konularındaki yatırımları desteklemenin şirketin ana odakları arasında yer aldığını vurgulayan Alyar, tarım, inşaat, tekstil sektörlerinden bilgi teknolojisi, sağlık ve güneş enerjisi sektörlerine kadar geniş bir yelpazede finansman çözümleri sunduklarını bildirdi.

ABB Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural ise elektrikli araç şarj istasyonlarının geliştirilmesinin, daha temiz enerji kaynaklarına geçişin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda Avrupa'da yenilenebilir enerji finansmanına önem veren BNP Paribas Finansal Kiralama ile iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.