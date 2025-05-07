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BMW Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 25,2 Düşüş Gösterdi

BMW Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 25,2 Düşüş Gösterdi
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Alman otomobil üreticisi BMW Group, bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet karının geçen yıla göre yüzde 25,2 azalarak 3 milyar 113 milyon avroya düştüğünü açıkladı. Özellikle artan Çin rekabeti ve kur dalgalanmaları, grup gelirlerini olumsuz etkiledi.

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde, Çin rekabetiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 düşüşle 3 milyar 113 milyon avroya geriledi.

BMW Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK- EBIT) geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 162 milyon avro iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25,2'lik düşüşle 3 milyar 113 milyon avroya düştü.

Ocak-mart döneminde, kur dalgalanmalarından arındırılmış grup gelirleri yaklaşık yüzde 9 düşerek 33 milyar 758 milyon avroya indi. Düşüşün özellikle rekabetin arttığı Çin pazarında belirgin olması dikkati çekti.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubunun, ilk çeyrekte dünya genelinde otomobil satışları yüzde 1,4 düşerek 586 bin 117'ye geriledi. BMW, ABD'deki son gümrük tarifelerine rağmen enflasyon oranlarının düşmesi ve daha ılımlı faiz oranı indirimleri ile desteklenen araç talebinin birçok pazarda artmasıyla, bir önceki yılın seviyesinde bir kar beklemeye devam ettiğini de duyurdu.

Şirket, gümrük tarife artışlarının bir kısmının geçici olmasını ve temmuz ayından itibaren bazı küresel tarifelerin geri alınmasını bekliyor. Münih merkezli otomobil üreticisi, tarifelerin yılın ikinci yarısına kadar yürürlükte kalması halinde kazançlara yönelik riskler olacağını da belirtti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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