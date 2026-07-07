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BM Gıda Standartları Komisyonu, alerji riski taşıyan gıdalara ilişkin yeni erken uyarı kılavuzunu onayladı

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BM Gıda Standartları Komisyonu, gıda alerjisi olan tüketiciler için 'içerebilir' gibi ihtiyati ifadelerin kullanımına yönelik yeni uluslararası kılavuzu kabul etti. Kılavuz, bilimsel tavsiyelere dayanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Standartları Komisyonu'nun (Codex Alimentarius Komisyonu) ihtiyati alerjen etiketlemesinin kullanımına ilişkin yeni uluslararası kılavuzu kabul ettiği bildirildi.

Merkezi Roma'da bulunan BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, bugün Cenevre'de toplanan BM Gıda Standartları Komisyonu'nun, önleyici alerjen etiketlemesinin kullanımıyla ilgili yeni uluslararası kılavuzu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda alerjilerinin, küresel nüfusun tahmini yüzde 4,3'ünü etkilediğine dikkati çekilerek, gıda alerjisi olan tüketiciler için ürünler üzerindeki "içerebilir" gibi ihtiyati ifadelerin, tüketicileri potansiyel bir alerjik kalıntı riskine karşı uyarmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Söz konusu kılavuzun, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen 7 ortak uzman istişaresiyle geliştirilen bilimsel tavsiyelere dayandığı aktarıldı.

Komisyonun kabul ettiği bu kılavuzun, dünya genelinde gıda alerjisi olan tüketiciler için "içerebilir" ifadelerini daha anlamlı, bilimsel temelli ve tutarlı hale getirme yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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