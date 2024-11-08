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Bitlis Kara Kovan Balı, Dünya Genelinde Altın Bal Ödülleriyle Tanınmaya Başladı

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Bitlis'in Yolalan beldesinde üretilen kara kovan balı, uluslararası alanda 3 defa 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Bağlı olduğu coğrafi özellikleri ile kendine özgü aromasını ve kalitesini kanıtlayan bu bal, 2024 yılı için coğrafi tescil işareti almayı hedefliyor.

İngiltere, Fransa ve Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde 3 defa dünya birincisi olarak 'Altın Bal' ödülü alan Bitlis kara kovan balı sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesindeki yaylada bulunan yaklaşık 2 bin kara kovanda hasadı yapılan bal; zengin florası, aroması ve tadı ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kovanlardan elde edilen kara kovan balı uluslararası arenada 3 defa 'Altın Bal' ödülü ile dünya birinciliği elde etmişti. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde kalitesini kanıtlamış ve tüketiciler tarafından da çok özel bir bal türü olarak benimsenen Bitlis kara kovan balı, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Bitlisli balcı Ferhat Naci Ersan, bu yıl Bitlis kara kovan balının coğrafi tescil işaretini alacağını belirterek, "2024 yılı hasat dönemine başlamış bulunmaktayız. Bitlis'te kara kovanlarımızdan elde ettiğimiz yüksek rakımlı yayla çiçek ballarımızın hasat dönemine havaların iyice soğumasıyla birlikte başlanır. İlimiz için çok önemli bir üretim ve geçim kaynağı olan arıcılıkta elde edilen ürünler her dönem hemen hemen girdiği bütün yarışmalarda 'Altın Bal' ile ödüllendiriliyor. Ayrıca bu yıl nasip olursa ürünlerimiz coğrafi tescil işareti de alacak. Böylelikle Bitlis balı çeşitliliği ile kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir ayrıntıya da sahip olacak. Bir balı bal eden bitkisel kaynaktır. Bu da coğrafyadaki endemik bitki türü ile alakalıdır. Bu insanoğlunun bir marifeti değil doğanın ve çalışkan işçi arıların marifetidir. Bizler sadece insanların damak tadına sunmak için aracıyız. Asıl önemlisi de yaylalardır. Cenab-ı Allah bu bölgelere böyle bir güzellik nasip etmiş. Florası, yaylaları, zengin özellikleri, hiçbir endüstriyel yatırımın olmadığı, tamamen doğal ve organik üretimle tüm Türkiye'ye ve dünyaya ürünlerimizi yolluyoruz. Bu arı çiftliğimizden elde ettiğimiz ürünler Fransa'da, İngiltere'de ve Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde üst üstte 'Altın Bal' ödülüne layık görülerek elde ettiğimiz başarıdan dolayı gururluyuz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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