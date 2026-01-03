Haberler

Bitki koruma ürünü başvurularındaki ticari adlara ilişkin düzenleme

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin ticari adlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Değişiklikle, yeni başvurulardaki ticari adların ruhsatlı ürünlerin adlarıyla aynı olmaması gerekecek.

Bitki koruma ürünlerinde yeni başvurularda kullanılacak ticari adlara ilişkin düzenleme yapıldı.

???????Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bitki koruma ürününün ticari adı, önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamayacak ancak firması tarafından ithal ruhsatı iptal edilen ve aynı aktif maddeyi aynı oranda içeren aynı formülasyona sahip bitki koruma ürünlerinin imal ruhsatı için yapılan başvurularda bu şart aranmayacak.




