Bitcoin yükseliş sonrası yeni rekora koşuyor

Bitcoin'de son günlerde görülen değer kazanma süreci sonunda en çok işlemi yapılan kripto para, 59 bin 620 dolar seviyelerini gördü. Bitcoin'de yükseliş seyrinin sürmesi halinde daha önce kaydedilen 69 bin dolar rekorunun aşılması durumu ortaya çıkacak.

ABD'DEKİ KARAR BITCOIN'E YÖNELİMİ ARTIRDI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Blackrock ve Fidelity gibi varlık yöneticilerinin Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesinin ardından yatırımcılar tekrar Bitcoin'e yönelmeye başladı. Var olan Bitcoin arzında spot Bitcoin ETF'lerinin önemli bölüm oluşturduğu tahmin ediliyor.

Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Bitcoin yarılanmasının da fiyatlar üzerinde baskı yapması beklenirken Bitcoin yatırımları, kripto para ticareti içinde yeniden öne çıkmaya başladı. 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin yarılanmasında piyasaya sürülen yeni Bitcoin miktarının yarıya indirilmesiyle varlığın değerinde artış yaşanıyor.