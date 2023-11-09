Bitcoin son 1,5 yılın zirvesinde! İşte yükselişin nedeni

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Grayscale isimli yatırım şirketiyle Bitcoin'e endeksli bir borsa yatırım fonu için görüşmesiyle lider kripto para birimi sert bir yükseliş gösterdi. Bitcoin, 36 bin 500 doları aşarak son 1,5 yılın zirvesine çıktı.

Bitcoin, bugün günlük yükselişini yüzde 3'ün üzerine taşıdı 36 bin dolar sınırını aşarak mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Lider kripto para bu seviye ile yıl içi zirvesini bir kez daha yenilerken yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 120 seviyelerine kadar ulaştı.

BİTCOİN'E ENDEKSLİ YATIRIM FONU HABERLERİYLE YÜKSELDİ

Artış, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Grayscale isimli yatırım şirketiyle Bitcoin'e endeksli bir borsa yatırım fonu (ETF) için görüştüğü haberlerinin ardından geldi. Grayscale Investments CEO'su Michael Sonnenshein, bir spot Bitcoin ETF'si başlatma konusunda SEC ile görüştüklerini söyledi ve Grayscale'nin daha fazla yasal işlem yapmayı göze aldığını belirtti. Ayrıca SEC ile herhangi bir zaman çizelgesinin görüşülmediğini de ekledi.

BU YIL YÜZDE 120'DEN FAZLA YÜKSELDİ

On yılı aşkın bir süredir devam eden tartışmaların ardından düzenleyici kurumun potansiyel onayına ilişkin iyimserlik, Bitcoin'in bu yıl yüzde 120'den fazla yükselmesine neden oldu. Buna karşılık, küresel hisse senetleri aynı dönemde yüzde10 gibi mütevazı bir artış gösterdi.

Kripto piyasasına yönelik düzenleyici onayı beklentilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını durdurduğuna dair beklentiler de kripto piyasasına dair iyimserliği artırdı.

BİTCOİN 36 BİN DOLARI AŞTI

Bu haber akışıyla birlikte bugün öğleden önce Bitcoin yüzde 3,7 artışla 36 bin 500 doların üzerine çıktı. Ethereum günlük yüzde 1,7 artışla 1912 dolara yükselerek haftalık artışını yüzde 3,8'e çıkardı.

Dogecoin yüzde 2,89 artışla 0,076 dolara yükseldi, Ripple yüzde 3 artışla 0,69 dolardan, Cardano yüzde 3,35 artışla 0,365 dolardan ve Solana ise yüzde 2 artışla 43,86 dolardan işlem gördü.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bloomberg Intelligence analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas'ın konu ile ilgili yazdıkları bir notta, "Onaylar bu ay gelmese bile, 10 Ocak'a kadar onaylanma şansının hala yüzde 90 olduğuna inanıyoruz" diye yazdılar.

Dijital varlık türevleri likidite sağlayıcısı Orbit Markets'ın kurucu ortağı Caroline Mauron ise "Daha fazla Bitcoin rallisine ilişkin beklentiler devam ediyor" dedi.