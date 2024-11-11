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Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi

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Kripto para birimi Bitcoin, son dönemdeki yükselişini sürdürüyor. Bitcoin, son verilere göre 82 bin dolara yaklaşan bir değere ulaştı. 81.899,22 dolarlık zirvesinin ardından 80,610 dolara kadar çekilen Bitcoin, tarihindeki en yüksek değerlerde seyrediyor.

ABD'de seçimleri kripto para yanlısı tavırlarıyla bilinen Donald Trump'ın kazanmasıyla birlikte Bitcoin'de hızlı yükseliş devam ediyor.

ABD seçimleri kripto paraların kaderini belirlemeye başladı. Uzun süren durgunluğun ardından kayıplarını telafi ederek 60 bin dolar sınırına gelen lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle atak yapmaya başladı. Yükseliş rallisi içine giren Bitcoin 82 bin dolar sınırına kadar yükseliş gösterdi.

KRİPTO YANLILARI KONGRE'DE SÖZ SAHİBİ

Trump'ın yanı sıra kripto yanlısı başka adayların da Kongre'de yer almaları Bitcoin fiyatındaki ralliye destek veriyor.

Bitcoin fiyatı bu sabah 81.000 doların da üzerine çıkarak 81.899,22 dolarla rekor kırdı. Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFahrettin Durmaz:

Yine zengin daha çok zengin oldu fukaralar yine fukara nerde alt coinler hiç zirve yapmıyor bitcoin tavan yaptır alt coinler yerinde saysın alt kesimin elinde alt coin dolu zengin kesim de bitcoin

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