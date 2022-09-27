Kripto para piyasasının en yüksek hacimli parası olan Bitcoin, 20 bin dolar seviyesini geride bıraktı. Son bir haftanın en yüksek rakamlarına çıkan sanal parada değer kazancı yüzde 5'in üzerine çıktı. Ethereum da benzer bir artış kaydederek yüzde 7 oranında değer kazandı.

Kripto para borsalarında en çok işlem yapılan sanal para birimi Bitcoin, 27 Eylül tarihi itibari ile yükselişe geçerek son bir haftanın en iyi ivmesini yakaladı. Küresel hisse senedi ve değerli metal fiyatlarındaki toparlanma dijital paralarda yükselişlerin gözlenmesini sağladı.

BİTCOİN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Dolarda yaşanan yükselmenin yavaşlamasına bağlı olarak küresel hisse senetleri ve değerli metal fiyatlarındaki iyileşmeler kripto paraların yükselişe geçmesine yol açtı. Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükseliş son bir haftanın en iyi sıçraması olarak değerlendirildi. Kripto para, 27 Eylül tarihinde 20 bin 332 dolardan değerlenirken bir önceki güne göre 6,50 oranında artış yaşadı.

ETHEREUM BİN 389 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Değerli dijital para birimlerinden biri olan Ethereum da değer kaydetti. Fiyatı, yüzde 7 civarında artarak 1.389,75 dolar seviyelerine yükseldi. Kripto para piyasalarının küresel merkez bankalarının para politikalarını takip etmeye devam ettiklerini söyleyen analistler, dijital para borsalarının ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirttiler.