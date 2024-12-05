Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu

Bir süredir 100 bin bandının hemen gerisinde seyrini sürdüren Bitcoin, Trump'ın ılımlı söylemlerinin ardından ilk kez 100 bin doları aştı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. TSİ 06.55 itibarıyla 103 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

TRUMP DOPİNGİ

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

YATIRIMCILARI KÖŞEYİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıl bugün Bitcoin'in fiyatı 44 bin 112 dolardı. 2023 Aralık'ta bir Bitcoin satın alan kişinin bugünkü karı yaklaşık 58 bin 888 dolar. Yani Türk lirasıyla bakıldığında Bitcoin bir yıl içinde yatırımcısına 2 milyon 45 bin 991 TL kazandırdı.

Öte yandan piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.