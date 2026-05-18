VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,94 düşüşle 16.675,00 puandan açıldı. Küresel piyasalardaki jeopolitik endişeler ve Orta Doğu gerginliği etkili oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,18 azalışla 16.834,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.780,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle haftaya tedirgin başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
