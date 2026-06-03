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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,41 düşüşle 16.402 puandan başladı. Dün yüzde 4,34 yükselen kontrat, küresel piyasalardaki pozitif havaya rağmen geriledi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,41 düşüşle 16.402,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,34 yükselişle 16.470,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.472,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,41 altında 16.402,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, borsalar rekor tazelemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankasının Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.300 ve 16.200 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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