VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli BIST 30 endeksi kontratı yüzde 0,35 artışla 14.631,00 puandan işlem görüyor. Cuma günü kaydedilen yükselişin ardından piyasalarda jeopolitik riskler ve küresel olumsuz gelişmeler takip ediliyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.700 ve 14.800 puanın ise direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
