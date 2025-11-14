Haberler

BIST 30 Endeksi Aralık Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aralık vadeli BIST 30 endeksi, güne yüzde 0,46 düşüşle 11.890,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki olumsuz hava, endeksin önceki normal seansı 11.945,00 puandan kapatmasına neden oldu.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,46 düşüşle 11.890,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,71 azalışla 11.945,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.902,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,46 altında 11.890,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışların sürmesiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.



