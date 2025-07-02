BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yüzde 0,2 Düşüşle Güne Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 11.919,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 artışla 11.944,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazancının bir kısmını geri vererek 11.920,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 11.919,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkiliyor. Tarifelere ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, makro ekonomik verilerde yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesinde işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.