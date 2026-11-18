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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 11.686,27 puana yükseldi.

Dün 11.661,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,32 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.656,67 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,27 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.686,27 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.640,91, en yüksek 11.716,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yatay seyretti. Sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,46, mali endeks yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 45'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 778 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,03, bileşik getirisi yüzde 39,28 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 159,25 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,4430 liradan, avro 55,4110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 azalışla 3 bin 778 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 düşüşle 92,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA