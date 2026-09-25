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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalarak 12.882,04 puana geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 12.882,04 puana geriledi. Aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 0,82 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 1,30 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 12.882,04 puana geriledi.

Dün günü 12.888,33 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.882,04 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.840,20, en yüksek 12.996,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 1,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken 40'ı düştü 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 295 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9660 liradan, avro 55,8270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 295 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 azalışla 105,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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