Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,94 puan azalarak 11.104,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,76 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.192,08 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.902,13 puanı, en yüksek 11.289,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 18,80 puan ve yüzde 0,13 azalışla 13.938,30 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,44 ve hizmetler endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 661 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 661 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 80 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,73 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,4763, satışta 50,6785 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,3676, satışta 50,5694 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,3039 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da şubat vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,4 azalışla 86,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA