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Piyasalarda gün sonu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 89'u prim yaparken, altının ons fiyatı 4 bin 354 dolar, dolar kuru ise 46,34 lira seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 507,93 puan artarak 14.446,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.251,51 puanı, en yüksek 14.508,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 647,72 puan ve yüzde 4,06 artışla 16.587,18 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,09, hizmetler endeksi yüzde 2,92, sanayi endeksi yüzde 2,82 ve teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 9'u geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 354 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,08, bileşik getirisi yüzde 41,70 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,1609, satışta 46,3459 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,0535, satışta 46,2380 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1607, sterlin/dolar paritesi 1,3438 ve dolar/yen paritesi 160,136 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4 azalışla 82,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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