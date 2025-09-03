Haberler

BIST 100 Endeksi Yüzde 2 Değişim Gösterdi, Açığa Satışta Yukarı Adım Kuralı Uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki yüzde 2'lik değişim sebebiyle açığa satış yapılan işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
