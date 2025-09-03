BIST 100 Endeksi Yüzde 2 Değişim Gösterdi, Açığa Satışta Yukarı Adım Kuralı Uygulanacak
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki yüzde 2'lik değişim sebebiyle açığa satış yapılan işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulaması başlatıldığını duyurdu.
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.01.56 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi