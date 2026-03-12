Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,89 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.291,27 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 64,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,13 ile petrol kimya plastik, en fazla değer kaybeden bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.