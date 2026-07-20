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Piyasalarda gün ortası

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 14.068,54 puana çıktı. Sanayi ve teknoloji endeksleri yükselirken mali endeks düştü. Dolar 47,18 TL, avro 53,97 TL seviyesinde. Altının onsu 4.021 dolar.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 14.068,54 puana yükseldi.

Cuma günü 13.981,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 44,89 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.936,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,49 puan ve yüzde 0,63 artışla 14.068,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.910,52 puanı, en yüksek 14.073,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,77, teknoloji endeksi yüzde 1,60 ve hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 33'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Destek Faktoring oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 21 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1431, sterlin/dolar paritesi 1,3462 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,1830 liradan, avro 53,9740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 86,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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