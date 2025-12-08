Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,62 değer kazanarak 11.185,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 71,1 milyar lira olurken, madencilik sektöründeki artış dikkat çekti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,85 puan ve yüzde 1,62 artışla 11.185,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 71,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,73 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını madencilik ve holding endeksleri öncülüğünde, genele yayılan alımlarla pozitif bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
